السيطرة على حريقين بمزرعة دواجن وحظيرة مواشى بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدينة بالشرقية، من السيطرة على حريقين بمزرعة دواجن بقرية أشكر مركز فاقوس، وآخر بحظيرة مواشى بقرية طاهرة حميد مركز الزقازيق، وأسفر الحريقان عن نفوق 250 بطة و5 أغنام.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية أشكر مركز فاقوس، وتوجهت سيارات الحماية المدنية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية بالشرقية، وتبين نشوب الحريق بمزرعة مشيدة بالطوب الأبيض ومعروشة بالعروق الخشبية ملك "فؤاد يوسف إبراهيم عيداروس" 38 سنة عامل زراعى ومقيم بندر فاقوس، وأسفر الحريق عن نفوق 250 بطة واحتراق جزء من المزرعة، فيما نشب حريق بحظيرة مواشى بمنزل أحد المواطنين بقرية طاهرة حميد مركز الزقازيق، وأسفر عن نفوق 5 رؤوس أغنام، وتم انتداب الأدلة الجناية للفحص لبيان سبب الحريقين.