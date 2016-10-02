ضبط 2443 قطعة غيار أجهزة كهربائية مغشوشة داخل شركة بمنطقة الأزبكية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 2443 قطعة غيار أجهزة كهربائية مغشوشة داخل شركة غير مرخصة فى الأزبكية، وحرر محضرا بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بحيازة صاحب شركة غير مرخصة لتجارة الأجهزة الكهربائية بنطاق دائرة قسم الأزبكية، وتجميعه كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات، مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

استهدف ضباط الإدارة الشركة، وتم ضبط مديرها المسئول و2443 قطعة غيار أجهزة كهربائية مغشوشة، و327 متر خراطيم كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.