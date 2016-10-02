مقتل 36 مدنيا اثر اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والمعارضة في حلب

قتل 36 شخصا اليوم الاحد اثر وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحى المعارضة فى محورى سليمان الحلبى وبستان الباشا وسط مدينة حلب وعلى محور الشقيق فى شمال المدينة.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان – اليوم الأحد- حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية – أن الساعات الماضية شهدت مقتل 36 شخصا، عشرون منهم فى الأحياء التى يسيطر عليها مسلحو المعارضة فى شرق حلب , والباقون فى المناطق الغربية الخاضعة لسيطرة القوات النظامية .

يذكر أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 مدنيا في قصف بالبراميل المتفجرة لأكبر مستشفى في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية مما أدي إلي خروجه عن العمل نهائيا.

أ ش أ