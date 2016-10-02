تقرير – توتنام يستعد لتجديد عقود لوريس وألدرفيرالد

يستعد توتنام لتجديد عقد لاعبيه هوجو لوريس وتوبي ألدرفيرالد خلال الفترة المقبلة لينضما إلى من سبقوهم من اللاعبين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" فإن ديوك لندن ستجدد عقد الثنائي خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تفكيره في المستقبل ولتركيز أكثر مع الفريق.

وكان كل من هاري كين وإريك داير وديليل ألي وماوريسيو بوكتينيو قد جددا عقودهم مع توتنام في وقت سابق.

ومن المتوقع أيضا أن يجدد كل من كريستيان إريكسن وكايل واكر وداني روز عقودهم قريبا.

وتأتي ثورة تجديد عقود اللاعبين حسبما أوضح التقرير بناء على توصية من بوكتينيو الذي يرغب في بناء تشكيل للمستقبل لتوتنام.

ويواجه توتنام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.