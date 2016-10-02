وكيله: إبراهيموفيتش رفض عرضا خياليا من الصين

قال مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد إن موكله رفض عرضا بقيمة صافي ربح 100 مليون يورو من أحد الأندية الصينية، نظرا لأنه لا يطارد الأموال بل الفوز.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة مجانا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وصرح رايولا لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية "إبراهيموفيتش الأفضل على الإطلاق".

وأضاف "لقد رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو من أحد الأندية الصينية".

وأتم "لم يكن يريد مزيدا من الأموال بل الفوز، أنا محظوظ لأنني لدي دوما بطل".

وسجل إبراهيموفيتش مع يونايتد حتى الآن 6 أهداف خلال 10 مباريات بكل المسابقات.