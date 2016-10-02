تقرير – جيجز ينتظر مهمة تدريب سوانزي

يستعد رايان جيجز نجم ومساعد مدرب مانشستر يونايتد السابق لتولي مهمة تدريب سوانزي سيتي مع اقتراب إدارة النادي من إقالة المدرب الحالي فرانشيسكو جويدولين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية فإن سوانزي سوف يقيل المدرب الإيطالي في القريب العاجل ليصبح أول مدرب يقال خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الأخر أشار التقرير إلى أن جيجز قد قابل الملاك الأمريكان لسوانزي تمهيدا لتوليه المهمة.

وعمل جيجز كمساعد مدرب في يونايتد لديفيد مويس المدرب السابق للشياطين الحمر في موسم 2013-2014 وكذلك في موسمين مع لويس فان جال 2014-2015 و2015-2016 كما تولى تدريب الفريق مؤقتا عقب إقالة مويس، إلا أنه لم يستمر مع فريقه بعد تولي جوزيه مورينيو مهمة قيادته.

وتوج جيجز أثناء فترته كلاعب كرة قدم مع يونايتد بـ13 لقب دوري و4 بطولات كأس اتحاد إنجلزي و4 بطولات كأس رابطة، و9 بطولات درع خيرية، ولقبي دوري أبطال أوروبا ولقب سوبر أوروبي ولقب إنتركونتينينتال ولقب كأس العالم للأندية مرة.