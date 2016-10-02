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تقرير - جيرارد قد يعود لإنجلترا في الانتقالات الشتوية

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تقرير - جيرارد قد يعود لإنجلترا في الانتقالات الشتوية تقرير - جيرارد قد يعود لإنجلترا في الانتقالات الشتوية

ألمح ستيفين جيرارد النجم التاريخي لنادي ليفربول ولاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لعودة محتملة للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرتبط جيرارد بعقد مع الفريق الأمريكي، ينتهي بنهاية الموسم في شهر ديسمبر المقبل.

وقال جيرارد في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور": "أتساءل إن كان علي اللعب لفترات أطول، أم أنني علي أن أعتزل كرة القدم.. لم أتخذ قراري بشكل نهائي".

وأضاف "مازلت أستمتع باللعب، مازلت أحب القدوم للمران صباحا والمنافسة مع الزملاء".

جيرارد أتبع: "لذلك إن أتيحت لي الفرصة، فسأحاول اللعب لفترة أطول، سواء بالبقاء هنا في لوس أنجلوس أو أن أتجه لفريق آخر بالعودة لإنجلترا لمدة عام قبل أن أتخذ قراري النهائي".

واسترسل "إن لم تصلني العروض المناسبة فسأتجه للسلك التدريبي وأرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وأتم "ربما تعتبرونها أنانية، لكني أحب كرة القدم، سـأعتزل وسأبقى لفترة طويلة بدون لعب كرة القدم، لذلك أريد الاستمتاع بها الآن".

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