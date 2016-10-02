التحالف العربي يقول إنه استهدف الحوثيين بعد هجوم على سفينة

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن قواته نفذت عمليات استهدفت قوارب لجماعة الحوثي التي قصفت سفينة مدنية قرب مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وهاجم المقاتلون الحوثيون السفينة التي تستأجرها الإمارات العربية المتحدة لأغراض لوجيستية قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن يوم السبت. وأنقذ التحالف ركابها المدنيين. ولم يصب أي من أفراد طاقمها بسوء.

وفي بيان صدر في وقت متأخر السبت قال التحالف إن السفينة تابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية وإنها “كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإجلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.”

وبحسب رويترز أضاف البيان “باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق التي نفذت الهجوم.”

وقال التحالف إن الواقعة تظهر أن أساليب الحوثيين تنطوي على ما وصفها بأنها “هجمات إرهابية” على الملاحة المدنية الدولية في باب المندب.

ويشارك مئات الجنود الإماراتيين في التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الحوثيون يوم السبت إن قواتهم دمرت سفينة عسكرية كانت تتقدم صوب ميناء المخا على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء العام الماضي عن مصدر عسكري قوله “القوة الصاروخية استهدفت البارجة العسكرية اﻹماراتية أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا… تم تدميرها بالكامل.”