أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خلال أيام.. غادة عبد الرازق تبدأ «أهل العيب» وتستعد لـ«أرض جو» في رمضان

Google+ Print
خلال أيام.. غادة عبد الرازق تبدأ «أهل العيب» وتستعد لـ«أرض جو» في رمضان خلال أيام.. غادة عبد الرازق تبدأ «أهل العيب» وتستعد لـ«أرض جو» في رمضان

الفنانة غادة عبد الرازق – أرشيفية

تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق – خلال الأيام القليلة المقبلة – تصوير أول مشاهد فيلم “أهل العيب”، الذي تعاقدت على بطولته منذ أسبوع.

ويُعقد المخرج هادي الباجوري – حاليًا – جلسات عمل مُكثفة مع السيناريست تامر حبيب، وغادة عبد الرازق، للاتفاق على كافة تفاصيل التصوير من مواعيد وأماكن، ومن المقرر أن يتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم بمناطق خارجية بعيدًا عن البلاتوهات.

وحرصت غادة عبد الرازق، على إبلاغ “الباجوري” بتركيز تصوير الفيلم خلال الشهرين المقبلين، لتتمكن من بدء تصوير مسلسلها الجديد “أرض جو”، الذي ستخوض به السباق رمضان المقبل.

“أرض جو” من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة، ويعكف عبد المعطي على كتابة الحلقات الأولى من العمل.

ومن المقرر أن تعقد غادة جلسات عمل خلال الفترة المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل.

يُذكر أن فيلم “أهل العيب” يُشارك في بطولته آسر ياسين، ياسمين رئيس، وعدد آخر من النجوم، تأليف تامر حبيب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا