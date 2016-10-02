خلال أيام.. غادة عبد الرازق تبدأ «أهل العيب» وتستعد لـ«أرض جو» في رمضان

تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق – خلال الأيام القليلة المقبلة – تصوير أول مشاهد فيلم “أهل العيب”، الذي تعاقدت على بطولته منذ أسبوع.

ويُعقد المخرج هادي الباجوري – حاليًا – جلسات عمل مُكثفة مع السيناريست تامر حبيب، وغادة عبد الرازق، للاتفاق على كافة تفاصيل التصوير من مواعيد وأماكن، ومن المقرر أن يتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم بمناطق خارجية بعيدًا عن البلاتوهات.

وحرصت غادة عبد الرازق، على إبلاغ “الباجوري” بتركيز تصوير الفيلم خلال الشهرين المقبلين، لتتمكن من بدء تصوير مسلسلها الجديد “أرض جو”، الذي ستخوض به السباق رمضان المقبل.

“أرض جو” من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة، ويعكف عبد المعطي على كتابة الحلقات الأولى من العمل.

ومن المقرر أن تعقد غادة جلسات عمل خلال الفترة المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل.

يُذكر أن فيلم “أهل العيب” يُشارك في بطولته آسر ياسين، ياسمين رئيس، وعدد آخر من النجوم، تأليف تامر حبيب.

أ ش أ