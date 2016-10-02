تعطل رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى لاجوس بعد تصاعد أدخنة من الطائرة

تعطلت رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى لاجوس، صباح اليوم الأحد، بسبب تصاعد أدخنة من الطائرة قبل إقلاعها بدقائق بموقع 306 بمهبط مطار القاهرة الدولى، ما دفع طاقم الطائرة إلى فتح باب الطوارئ لهبوط الركاب.

وتسبب تدافع ركاب الطائرة إلى إصابة راكبين، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، ودفعت إدارة الحجز الصحى بالمطار بـ٦ سيارات إسعاف إلى موقع الطائرة داخل أرض المهبط لإسعاف الركاب.

وافادت مصادر بأن أحد الركاب تسبب فى حريق محدود داخل الطائرة لاستخدامه عبوة مبيد حشرى قبل أن تسيطر عليه الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولى.