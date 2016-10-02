أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعطل رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى لاجوس بعد تصاعد أدخنة من الطائرة

Google+ Print
تعطل رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى لاجوس بعد تصاعد أدخنة من الطائرة تعطل رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى لاجوس بعد تصاعد أدخنة من الطائرة

>كتبت-رحاب نبيل

تعطلت رحلة " للطيران" المتجهة إلى لاجوس، صباح اليوم الأحد، بسبب تصاعد أدخنة من الطائرة قبل إقلاعها بدقائق بموقع 306 بمهبط مطار القاهرة الدولى، ما دفع طاقم الطائرة إلى فتح باب الطوارئ لهبوط الركاب.

 

وتسبب تدافع ركاب الطائرة إلى إصابة راكبين، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، ودفعت إدارة الحجز الصحى بالمطار بـ٦ سيارات إسعاف إلى موقع الطائرة داخل أرض المهبط لإسعاف الركاب.

 

وافادت مصادر بأن أحد الركاب تسبب فى حريق محدود داخل الطائرة لاستخدامه عبوة مبيد حشرى قبل أن تسيطر عليه الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب