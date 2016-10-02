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إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين أول أيام العام الهجرى الجديد

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إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين أول أيام العام الهجرى الجديد إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين أول أيام العام الهجرى الجديد

>كتب: هاشم الفخرانى

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، إغلاق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل أمام المصلين، على مدار 6 أيام خلال شهر أكتوبر الجارى.

 

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال قرار إغلاق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين، أيام (3 و4 و6 و12 و18 و19) خلال الشهر الجارى.

 

كما تواصل سلطات الاحتلال منع رفع الأذان فى العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب، وإخضاع المصلين للتفتيش بشكل اسفتزازى، قبل الوصول إلى الحرم.

 

جدير بالذكر، أن مستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية فى الحرم الإبراهيمى بالخليل فى خطوة استفزازية.

 

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن قوات الاحتلال قامت الليلة الماضية، بحراسة مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية فى الحرم الإبراهيمى الشريف، وذلك بمناسبة حلول ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية الجديدة".


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