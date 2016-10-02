وزير الطيران : “فالكون” تقوم بالتفتيش على الركاب والأمتعة

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، أن الشركة الوطنية “فالكون” بدأت المرحلة الأولى من عملها بتأمين الركاب والأمتعة، على أن يكون الشحن الجوي في المرحلة الثانية.

وأضاف أن الشركة ستقوم بالتفتيش الإداري للركاب والأمتعة، على أن تظل الضبطية القضائية وتأمين المطارات والمنشأت، من إختصاص وزارة الداخلية، وسيستمر عملهم جنبًا إلي جانب رجال الأمن التابعين لشرطة المطار، لفترة تتراوح بين ٣ إلى ٤ شهور، يتم خلالها تسليم وتسلم المهام الخاصة بالإجراءات المحددة للشركة الوطنية “فالكون” .

وأوضح وزير الطيران، أن الشركات الخاصة بتأمين المطارات، تحظى بدعم كبير من جميع جهات الدولة السيادية، خاصة وزارة الداخلية، والتي يوجه لها كل الشكر والتقدير لما تقوم به من مجهودات في هذا الصدد.

مضيفًا أن عدد العاملين في الشركة الوطنية “فالكون” بمطار شرم الشيخ، وصل إلى 640 موظف حيث تلقوا دورات تدريبية علي أعلي مستوى، من مدربين معتمدين من المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) والمدرجة في البرنامج الوطني المصري لأمن الطيران .

وأشار فتحي إلي أن الخطوة التالية للشركة الوطنية ” فالكون” هى تأمين المبني الجديد رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وجاري حالياً تعيين العاملين وتدريبهم، للقيام بمهامهم بالمطار بنفس ألية التسليم والتسلم بمطار شرم الشيخ.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني، تفقد أمس السبت مطار شرم الشيخ، للوقوف علي حجم الحركة السياحية والإجراءات الأمنية داخل المطار، كما شهد اليوم الأول من عمل الشركة الوطنية ” فالكون” وهي شركة خاصة لتأمين الركاب والأمتعة والشحن الجوي داخل المطارات.

بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، واللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ، واللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء عمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة فالكون، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ، وشريف خالد المدير التنفيذى لشركة فالكون للأمن.