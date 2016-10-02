أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

في اطار “يوم الغضب العالمي”..المئات يتظاهرون في لندن للتنديد بقصف حلب

Google+ Print
في اطار “يوم الغضب العالمي”..المئات يتظاهرون في لندن للتنديد بقصف حلب في اطار “يوم الغضب العالمي”..المئات يتظاهرون في لندن للتنديد بقصف حلب

سوريا_أرشيفية

تظاهر مئات الأشخاص وسط العاصمة البريطانية لندن للتنديد بعمليات القصف الجوي والمدفعي على مدينة حلب السورية, ومطالبين بوقف هذه العمليات فورا.

يأتي ذلك في إطار ما أطلق عليه اسم “يوم الغضب العالمي لحلب” والذي شهد مظاهرات مماثلة في عدد من عواصم العالم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “حلب تحترق”, و”يكفي حكم الأسد”, و”الديمقراطيات الغربية تسمح بجرائم الأسد”, و”أوقفوا قصف حلب”.

كما ردد المتظاهرون هتافات منددة بالرئيس السوري بشار الأسد, وروسيا, إضافة إلى النظام الإيراني.

وقال مؤسس حملة “التضامن مع سوريا”, والتي نظمت المظاهرة خلال المسيرة مخاطبا المجتمع الدولي, “عندما ترون بشار الأسد وروسيا وإيران يرتكبون جرائم ضد الإنسانية, وينتهكون
> القانون الدولي, ولا تقومون بشيء لوقفهم, عندها تشتركون معهم في الجريمة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا