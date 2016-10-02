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وزير التموين يطالب المخابز بالالتزام بالمواصفات الموضوعة لرغيف الخبز

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وزير التموين يطالب المخابز بالالتزام بالمواصفات الموضوعة لرغيف الخبز وزير التموين يطالب المخابز بالالتزام بالمواصفات الموضوعة لرغيف الخبز

الخبز المدعم – أرشيفية

وجه محمد علي الشيخ، وزير والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إنتاج الخبز الجيد، مطالبًا أصحاب المخابز بالالتزام بالمواصفات الموضوعة لرغيف الخبز.

وأكد الشيخ – خلال زيارته التفقدية المفاجئة لبعض المخابز بالسادس من أكتوبراليوم الأحد – على ضرورة العمل على وضع خطة علمية ومدروسة لتطوير العمل وتشغيل كل خطوط الانتاج بالمخبز .

وزار الشيخ مطحن وادي الملوك بالمدينة، وتفقد مصنع تعبئة السكر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة.

ولفت الوزير – خلال الزيارة – إلى أنه جاري حاليًا إنشاء المرحلة الثانية من هذا المصنع بطاقة قدرها 100 ألف طن سنويًا، بتكلفة 35 مليون جنيه، مشيًرا إلى أن هذا المصنع سيوفر 108 ملايين جنيه سنويًا كانت مهدرة لسوء التعبئة والتخزين.

أ ش أ

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