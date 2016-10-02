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ضبط صاحب محطة وقود استولى على 7 ملايين لتر مواد بترولية فى الجيزة

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ضبط صاحب محطة وقود استولى على 7 ملايين لتر مواد بترولية فى الجيزة ضبط صاحب محطة وقود استولى على 7 ملايين لتر مواد بترولية فى الجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

نجحت مباحث والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 7 ملايين لتر مواد بترولية خلال 9 أشهر وبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضرا بالواقعة.

 

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محطة لتمويل السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة (السولار ـ البنزين 92) ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيداً من فارق الأسعار، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، ما يعد إهداراً للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين.

 

وعقب تقنين الإجراءات، انتقل ضباط الإدارة، وبفحص سجل 21 بترول الخاص بالمحطة خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 28/9/2016، تبين ورود كميات كبيرة تفوق السعة التخزينية للمحطة، وأن فارق الكميات قدرت بكميه قدرها 5846000 لتر سولار، و1152000 لتر بنزين 92، تصرف فيها المتهم ببيعها فى السوق السوداء.

 


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