صور.. ضبط 1000 أمبول منشط بحوزة «روسية» في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات، أخفتها راكبة روسية الجنسية داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك، والعبور بها وبيعها داخل الأسواق للصيداليات، بما يُخالف قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وصرحت مصادر جُمركية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة القادمة من تركيا، اشتبه محمود سليمان وأحمد الشريف، مأموري التفتيش، في راكبة روسية قادمة من موسكو إلى إسطنبول ثم القاهرة، وبتفتيش أمتعتها الشخصية بمعرفة أحمد سيد، عُثر على 700 أمبول تستخدم كمنشطات للرياضيين – باهظة الثمن – مُخبأة داخل جيوب سحرية بحقيبتي اليد الخاصة بها.

وطلب جمال تركي، مدير الجمرك، باحثة شرطة لتفتيش الراكبة ذاتيًا بمعرفتها، حيث عُثر معها على 300 أمبول أخرى مخبأة أسفل حزام طبي ترتديه تحت ملابسها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحجز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط، وإحالتها للنيابة.