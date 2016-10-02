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الاثنين ..مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين الأقصر ولندن

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الاثنين ..مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين الأقصر ولندن الاثنين ..مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين الأقصر ولندن

صفوت مُسلّم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ـ أرشيفية

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر إعادة تشغيل رحلات الشركة الجوية بين مدينتى الأقصر ولندن، وذلك بعد التعليق المؤقت للخط لمدة عام.

وقال إن القرار في إطار حرص الشركة الوطنية، علي عودة الحركة السياحية الوافدة إلى ، كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف من المقرر أن تبدأ أولى رحلات مصر للطيران من الأقصر إلي لندن، اعتبارًا من غدًا الأثنين من خلال طراز بوينج 737/800، والذي يتسع لـ ١٤٤ راكبًا، بواقع ١٢٠مقعد للدرجة السياحية و ٢٤ مقعد لدرجة رجال الأعمال، حيث تقلع أولى الرحلات في الساعة العاشرة صباحًا، بالإضافة إلى رحلات الشركة اليومية إلى مدن أوروبا عن طريق مطار القاهرة الدولي، الذي يربط العاصمة بالمدن السياحية المصرية.

كما أضاف مسلم لقد حرصت الشركة خلال الفترة الماضية، على استعادة تشغيل الشبكة بكامل طاقاتها، وذلك اهتمامًا من مصر للطيران بالركاب المنتشرين حول العالم، وبما يتوافق مع سياسة العرض والطلب.

 

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