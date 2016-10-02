»الداخلية«: قناة لشكاوى المتعاملين بالمحادثة الفورية

استحدثت وزارة الداخلية قناة خدمية لاستقبال استفسارات وشكاوى المتعاملين على مدار الساعة، من خلال نظام المحادثة الفورية والذي تم ربطه مع كافة قنوات تقديم الخدمات من بينها تطبيق وزارة الداخلية الذكي وموقع الوزارة الإلكتروني، ونظام فوري التابع لقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وبوابة خدمات إجراءات الوقاية والسلامة التابعة لقطاع الدفاع المدني تلبية لاحتياجات المتعاملين وسهولة حصولهم على المعلومات على مدار الساعة.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، أن كوادر الوزارة المختصة تعاملت منذ مطلع يناير 2016 وحتى 20 سبتمبر الجاري، مع 92 ألفاً و113 محادثة إلكترونية مع الجمهور وبلغ متوسط الرد على تلك المحادثات 31 ثانية لكل منها ونسبة الرضا العام 90%.

طلبات

وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة ضمن خدماتها الإلكترونية والذكية عبر تطبيقها الذكي وموقع الوزارة الإلكتروني ومن خلال المحادثة الفورية بلغ 1827 طلب محادثة في الفترة من 9 إلى 17 سبتمبر 2016 (خلال عطلة عيد الأضحى المبارك) إذ بلغ معدل الاستجابة دقيقة و12 ثانية لكل طلب محادثة، فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة المحادثة الفورية 92%.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ومن خلال خدماتها الإلكترونية والذكية أتاحت المجال للمتعاملين لتقييم جودة الخدمة وجودة البيانات الاسترشادية المقدمة لهم في إطار تطبيق رؤية الحكومة الذكية، وتوجيهات القيادة العليا، بأن تعمل الأجهزة الحكومية 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، ومضيافة كالفنادق، وسريعة في معاملاتها، وقوية في إجراءاتها، وتستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، وتسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.

موقع

وكانت وزارة الداخلية أطلقت في وقت سابق خدمة المحادثة الفورية للجمهور على موقعها الإلكتروني www.moi.gov.ae وتطبيقها الذكي MOI-UAE بما يسهم في تعزيز قنوات الاتصال الفعال مع المتعاملين مع مراعاة توفير موظف مختص بالرد على مختلف الاستفسارات ذات الصلة بخدمات الوزارة الإلكترونية والذكية واستقبال الشكاوى بجانب توفر الخدمة بصورة ميسرة لذوي الإعاقة.

ووفرت الوزارة خدمة المحادثة الفورية باللغتين العربية والانجليزية مع مراعاة إتاحة المجال لاستقبال رسائل المتعاملين عبر البريد الإلكتروني في حال انشغال الموظف المعني بالرد على متعامل آخر، وبالتالي يستطيع مقدم الطلب أو صاحب الاستفسار إرسال ملاحظاته والتواصل مع الموظف المختص بشأنها لاحقا.

ودعت الوزارة الجمهور للاستفادة من الخدمة الجديدة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم على مدار الساعة بما يسهم في تطوير الخدمات وفقا لتطلعاتهم وذلك عبر التواصل على الهاتف 8005000 مؤكدة الحرص ومن خلال فرقها المختصة على دراسة تلك المقترحات واعتمادها في العملية التطويرية للخدمات.