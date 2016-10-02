دبي تفوز باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020

أعلنت المنظمة العالمية لمتلازمة داون بالمملكة المتحدة عن فوز مدينة دبي باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون عام 2020 .

وعبر القائمون على المنظمة العالمية لمتلازمة داون في مؤتمر صحفي عقد في لندن عن تقديرهم للدور الذي تقوم به جمعية الإمارات لمتلازمة داون مستضيفة الكونغرس العالمي الذي يعتبر أكبر مؤتمر عالمي لذوي متلازمة داون تشارك فيه كافة دول العالم ويعد مناسبة عالمية تعقد كل سنتين.

ورفع سعادة عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لمتلازمة داون التهنئة بالإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله و إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وحكومة وشعب الإمارات.

وأكد رئيس الجمعية ان هذا الإنجاز يعد تقديراً عالمياً ودولياً في ظل المنجزات المتميزة لدولة الإمارات ولما تشهده الإمارات من تقدم مزدهر في الخدمات والأنظمة والقوانين الداعمة لذوي الإعاقة وفي مقدمتهم ذوي متلازمة داون وسعي حكومة دبي لتكون مدينة دبي عالمية صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 وجهود اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة في تحقيق ذلك وما تشهده الجمعية منذ تأسيسها منذ أكثر من عشر سنوات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة ودعم وزارة تنمية المجتمع ووزارة شؤون الرئاسة ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأوضح عيد حارب انه سيتم خلال اجتماعات وجلسات الكونغرس العالمي 2020 القادم بدبي عرض كل ما هو جديد لتحسين نوعية الحياة لذوي متلازمة داون من نواح عدة طبية واجتماعية وتعليمية وحياتية.

ويشارك في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون خبراء وناشطون وحقوقون مختصون، بالإضافة إلى أفراد من ذوي متلازمة ومناصرين يعرضون قصص نجاح وتجارب شخصية كما سيقام على هامش الكونغرس ملتقى للأهالي والمختصين للمشاركة في بحث التحديات التي تواجه ذوي متلازمة داون والقضايا والتطورات الخاصة بهم بغرض دمجهم.

وأكدت المنظمة العالمية لمتلازمة داون بالمملكة المتحدة أنها تلقت عدداً من الطلبات المتميزة لاستضافة الكونغرس الدولي لمتلازمة داون 2021 إلا أن "مجلس متلازمة داون الدولي" اتفق على العودة مرة أخرى في عقد الكونغرس كل سنتين اعتبارا من 2020 وأنه كانت هناك أسباب مقنعة لاختيار وتلبية دعوة جمعية الإمارات لمتلازمة داون باستضافة دولة الإمارات في مدينة دبي بعد مشاورات مع هذه الأطراف.