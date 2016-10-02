شرطة التموين تضبط طن أرز و500 كيلو دقيق مجهول المصدر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وتمكن رجال شرطة التموين من ضبط " ا ط ع " 48 سنة أمين مخزن مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة الزاوية ومقيم بذات العنوان وعثر داخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية وزنت ( 1 طن أرز ) مجهول المصدر، تم تحرير، المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط " ف س ف " 38 سنة صاحب مخبز سياحي، حيث عثر داخل المخبز علي كمية من المواد الغذائية وزنت ( 500 كيلو دقيق ) مجهول المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة/ وتولت النيابة العامة التحقيق .