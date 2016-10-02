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القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة

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القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر  بالصف، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه احتال عليهم ورفض إعادة النقود لهم، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بلاغا من عدد من الأشخاص، يفيد اتهامهم لتاجر بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة استثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وأضافوا أن المتهم سدد لهم الأرباح لعدة أشهر، إلا أنه توقف عن السداد بحجة تعثر المشروع ورفض إعادة أصول المبالغ المالية لهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق. 

 


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