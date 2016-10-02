السيسي والبشير يشهدان انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة

تبدأ، اليوم الأحد، أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2016، وتعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي بحضور الرئيسين السيسي والبشير، بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.

وتبدأ اللجنة أعمالها على مستوى كبار المسؤولين يومي 2 و3 أكتوبر، ثم المستوى الوزاري يوم 4 أكتوبر، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة بين الرئيسين يوم 5 أكتوبر 2016.

وتتكون اللجنة من عدة لجان قطاعية وهي القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها ، إن اللجنة العليا المشتركة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

وأشارت إلى أن اجتماعات اللجنة ستتضمن بحث عدد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي، وتيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين.