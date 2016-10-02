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الصحة: خطة المسح القومي للكشف عن «فيروس سي» تشمل 6 فئات

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الصحة: خطة المسح القومي للكشف عن «فيروس سي» تشمل 6 فئات الصحة: خطة المسح القومي للكشف عن «فيروس سي» تشمل 6 فئات

وزير الصحة الدكتور أحمد عماد

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن خطة المسح القومية للكشف عن “فيروس سى” لـ6 فئات، ستبدأ بمحافظة القاهرة وباقي المحافظات تباعًا عبر جدول زمني سيعلن عنه وزير الصحة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الفئات الستة تشمل طلاب الجامعات وراغبى السفر للخارج والمتبرعين لبنوك الدم والفريق الطبى، بالإضافة إلى نزلاء السجون والمرضى فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات.

وكان الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة قد أكد فى تصريحات سابقة، أن هناك نحو 4 ملايين شخص مصابون بـ”فيروس سى”، ولا يعلمون شئ عن إصابتهم، وينبغى اكتشافهم وعلاجهم للتخلص من “فيروس سى”.

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