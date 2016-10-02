مقتل 8 من مليشيات الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن

قتل ثمانية من عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح وجرح عدد آخر في كمين مسلح نصبته عناصر المقاومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن .

وذكر مركز البيضاء الاعلامى التابع للمقاومة أن العملية أسفرت عن تدمير الطاقم العسكرى الذى كان يقل عناصر المليشيات على الطريق الذى تستخدمه لتوصيل التعزيزات العسكرية

> لقواتهم .

في سياق متصل, شنت المقاومة هجوما على موقع للمليشيات بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأوقعت ضحايا في صفوف عناصر الموقع .

يذكر أن مليشيات الحوثيين تسيطر على محافظة البيضاء منذ شهر فبراير من العام الماضى وقامت القوات المسلحة الموالية للشرعية في الفترة الماضية بفتح جبهة لقتال المليشيات واخراجها من المحافظة التي تتوسط محافظات عديدة لتأمين القوات المتواجدة في محافظات الجنوب المحررة , كما نشطت المقاومة والقبائل الرافضة لتواجد المليشيات في محاربتهم وبدأت طائرات التحالف في مساعدتهم بقصف مواقع المليشيات .