وزير التموين يتفقد مخابز ومطاحن ومصنع تعبئة السكر بمحافظة الجيزة

قام محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة مفاجئة في مدينة السادس من أكتوبر تفقد خلالها بعض المخابز وتابع عمليات إنتاج الخبز وطالب أصحاب المخابز بالالتزام بالمواصفات الموضوعة لرغيف الخبز من حيث الوزن والجودة لضمان تقديم خبز جيد للمواطنين.

ووجه وزير التموين قطاع الرقابة والتوزيع بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة انتاج الخبز الجيد والزام المخابز بالمواصفات المحددة لانتاج الخبز.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم أن مصيلحي قام بزيارة مفاجئة لمخبز اللجنة العامة للمساعدات بالشيخ زايد وأكد على ضرورة العمل على وضع خطة علمية ومدروسة لتطوير العمل وتشغيل كل خطوط الانتاج بالمخبز بحيث يعمل بشكل اقتصادى وربحى مما يحقق صالح العاملين والدولة.

كما قام بزيارة مطحن وادى الملوك بالمدينة والذى تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية نسبة 55 بالمائة من اسهمه ويقوم بانتاج دقيق استخراج 72 .

وأشاد مصيلحى بالتشغيل الجيد للمطحن وبتكامل العمل به من حيث الطحن والتخزين ، فالمطحن يمتلك منظومة تخزين جيدة عبارة عن صوامع ملحقة بالمصنع.

كما تفقد وزير التموين مصنع تعبئة السكر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في المنطقة الصناعية الاولي بمدينة 6 أكتوبر ويعمل بطاقة قدرها 130 ألف طن سنويا ، وبلغت تكاليف انشاء المرحلة الاولى 40 مليون جنيه وعلي مساحة 2500 الف متر مربع لتوفير السكر لكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والحصص التموينية.

وأكد مصيلحى أنه جاري حاليا إنشاء المرحلة الثانية من هذا المصنع بطاقة قدرها 100 ألف طن سنويا وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه مشيرا الي أن هذا المصنع بمرحلتيه الأولى والثانية سوف يوفر حوالى 108 ملايين جنيه سنويا كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التعبئة والتخزين.

الجدير بالذكر أن مصنع تعبئة السكر بالسادس من أكتوبر تم بدء العمل به فى فبراير 2015 وتم افتتاحه فى اكتوبر 2015 ويشمل الآن 9 ماكينات للتعبئة يعمل عليها 60 موظف وعامل بالوردية الواحدة وينتج 432 طن فى الساعة بطاقة شهرية تصل الى 10.800 طن وطاقة سنوية تصل الى حوالى 130 ألف طن سنويا، وان العائد السنوى المقدر للمصنع حوالى 12 مليون جنية ويعمل على توفير عائد سنوى بحوالى 54 مليون جنيه.

وفى الجيزة ، قام وزير التموين بجولة تفقدية شملت بعض مخازن الجملة لصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالمدينة، حيث اطمئن على توافر كافة السلع الاساسية وتابع صرف السلع التموينية للبقالين واطمئن على توافر السكر بكميات تناسب طلبات البقالين مؤكدا ان الوزارة تستمر فى ضخ 6 الاف طن سكر يوميا للصرف للسلع التموينية.

وعلى جانب آخر ، أعلن وزير التموين عن تعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 50 ألف طن سكر خام برازيلي بسعر 545 دولارا للطن من 1 إلى 15 نوفمبر .

أ ش أ