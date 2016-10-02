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ارتفاع الاحتياطي النقدي الروسي لـ 398 مليار دولار

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ارتفاع الاحتياطي النقدي الروسي لـ 398 مليار دولار ارتفاع الاحتياطي النقدي الروسي لـ 398 مليار دولار

البنك المركزي الروسي

أفاد البنك المركزي الروسي، بأن احتياطات روسيا النقدية الدولية بلغت 398 مليار دولار بحلول 23 سبتمبر الماضي.

وازداد حجم الاحتياطات الروسية التي تتكون من العملات الأجنبية الصعبة، والذهب، وحقوق السحب الخاصة (عبر آلية صندوق النقد الدولي)، بمقدار 29.6 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري.

وقالت إلفيرا نبيولينا، محافظة “البنك المركزي الروسي”، إن البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته النقدية بقدر المستطاع، بهدف الحصول على “حزام أمان” للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، أعلن “المركزي الروسي” أن حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي (للقطاعين العام والخاص) بلغ 521.5 مليار دولار بحلول الأول من يوليو 2016 بعد أن تقلص حجمه بمقدار 85 مليار دولار العام الماضي.

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