«لا تخافي إنه مجرد دم».. أغنية نرويجية تدعو للاحتفاء بالدورة الشهرية عند النساء

أطلقت المغنية النرويجية، جيني فال، ألبوما غنائيا تضمن أغنية تحتفي بالدورة الشهرية عند النساء.

وتتناول المغنية، في أغنيتها المسماة Period Piece أو فترة الدورة الشهرية، العملية الطبيعية للحيض عند النساء.

> وتقول في الأغنية: “لا تخافي إنه مجرد دم”، وفقًا لما أوردته “بي بي سي عربي”.

وتأتي الأغنية ضمن الألبوم السابع للمغنية، والذي أخذ عنوان Blood Bitch، وسجل في أوسلو وأطلق الجمعة الماضي.

> وتعرف فال، البالغة من العمر 36 عاما، بتركيزها على الهوية الجنسية للفرد والجنس، ولا يبتعد ألبومها الأخير أيضا عن السياسة التي تتناولها في أعمالها.

لكن تحمسها لتناول موضوعات يتجنبها الأخرون جعل أعمالها، خاصة الأخيرة، جديرة بالملاحظة.

وقالت المغنية في تصريحات لموقع مجلة “ذا بول” الفنية: “أرغب في أن يصبح لدم الحيض قوة ضخمة وحقيقية ومبدعة على مستوى العالم”.

وجرت مشاركة أغنية “بيريود بيس” على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار بعض مستخدمي تويتر إلى ألبومها باسم “ألبوم الحيض”.

وقالت فال، لمراسل بي بي سي ستيورات ماكوني، إن تسجيلاتها تسمح لها بأن تكون منفتحة، عبر خلق حالة يكون فيها “الصوت الخجول موجودا”.

وانتقدت الفنانة في أغنية The Battle is Over أو انتهت المعركة، وهي أغنية بدون موسيقى أطلقتها العام الماضي، وسائل الإعلام، لنشرها ما وصفته بأنه وابل من الإحصاءات تجعل من المرأة تشعر بالذنب على أشياء لا يمكنها التحكم فيها.

> وقالت: “الإحصاءات والصحف تقول لي إنني حزينة وأموت، وأحتاج رجلا وطفلا لكي أكمل بهما حياتي، وإنني من المرجح أن أصاب بسرطان الثدي”.

وترى فال، التي تصف نفسها بأنها “طفل الرأسمالية”، أن التشابه في الأعمال ضار خاصة بالموسيقيين.

وكان أول أعمال المغنية النرويغية قد سجل باسم مستعار هو Rockettothesky “روكتيتسكي”.