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خلفان: ينبغي تجريم معاداة السعودية مثل السامية

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خلفان: ينبغي تجريم معاداة السعودية مثل السامية خلفان: ينبغي تجريم معاداة السعودية مثل السامية

ضاحي خلفان

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن سياسة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، منذ تزوج ابنته بإيراني على حد تعبيره قد تغيرت لصالح طهران.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان الرسمية على تويتر، حيث قال: “منذ ان تزوجت بنت كيري الولد الإيراني وسياسة كيري الخارجية لصالح إيران.. عندنا مثل إماراتي يقول كون نسيب ولا تكون ولد عم!”

وحول قانون “جاستا” الذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة الدور المزعوم للسعودية في تلك الأحداق، قال خلفان: “هل قانون جاستا سيقول لنا: جنت على نفسها براغش.. باعترافات عناصر داعش أن أمريكا تزودهم بالأكل والسلاح.. حدثني مصدر ايراني قبل 4 سنوات قال نحن بدأنا بالتواصل مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي واعطيناهم رشاوى. في إشارة منه إلى تغيير موقف امريكا منهم.”

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: “في ذلك الحين كدت لا أصدق.. لكن الآن تساورني الشكوك في نزاهة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.. ارجو أن تصدر المملكة العربية قانونا يجرم كل من يتهم المملكة العربية السعودية برعاية الإرهاب.. لأنها الدولة التي كانت أكثر مكافحة له.. معاداة السعودية ينبغي أن تجرم كمعاداة السامية.”

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