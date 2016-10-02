شرطة الشارقة تطلق ثاني مزاد لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات والأول إلكترونياً

أطلقت اليوم القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في مجال المزادات في منطقة الشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، ثاني مزاد علني لبيع أرقام اللوحات المميزة للمركبات، والأول الذي يتم إطلاقه إلكترونياً بالكامل، ويشمل 150 رقماً مميزاً، بعضها يتكون من رقمين اثنين فقط.

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> وتأتي هذه المبادرة من شرطة الشارقة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا والنظم الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير التميّز والابتكار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاقتناء لوحات السيارات التي تحمل أرقاماً مميزة.

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> ومن أبرز أرقام لوحات المركبات المعروضة في المزاد من الفئة الثالثة، الأرقام: 31، 56، 331، 556، 4444، 5556، 33330، 55555. ويمكن المشاركة في المزاد حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesauction.com أو التطبيقات الذكية التابعة لشركة "الإمارات للمزادات"، عن طريق "أبل ستور" أو "غوغل بلاي"، وذلك بعد التسجيل ودفع قيمة التأمين.

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> وقال العميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة: "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تسهيل خدمات المتعاملين واسعادهم، وتوفير احتياجاتهم، والاعتماد على أفضل التقنيات التي تدعم هذه الجهود، ونتطلع من خلال هذا المزاد الإلكتروني إلى تمكين المواطنين والمقيمين من اقتناء أرقام لوحات المركبات المفضلة إليهم بطريقة سهلة".

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> وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أن تنظيم هذا المزاد تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة، وفي إطار اتفاقية التعاون المشترك التي تم إبرامها مؤخراً مع "الإمارات للمزادات" .

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> من جانبه قال عبدالله مطر المناعي، المدير التنفيذي لشركة "الإمارات للمزادات": "يسعدنا التعاون مرة أخرى مع شرطة الشارقة في تنظيم ثاني مزاد لأرقام لوحات المركبات، بعد النجاح الكبير الذي حققه المزاد الأول، ونحن على ثقة بأن الأرقام الـ150 التي ستعرض خلال هذا المزاد ستحظى بإقبال كبير من الجمهور، خصوصاً في ظل سهولة المشاركة فيه، سواءً من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية للإمارات للمزادات".

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> وأشار المناعي إلى أن شركة "الإمارات للمزادات" تتطلّع إلى ترسيخ شراكتها الإستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين الجانبين في مجال تسويق وبيع وتسجيل الأرقام المميزة للوحات المركبات المسجلة بإمارة الشارقة، بما يخدم احتياجات ومتطلّبات المتعاملين في الإمارة، مضيفاً أن التسجيل في المزاد متاح بشكل إلكتروني، مع توفر خيار التسجيل من خلال الفروع الثلاثة للشركة في سوق الحراج ومنطقة الرمثاء ودار القضاء بالشارقة، إضافة إلى فروعها التسعة الأخرى المنتشرة في جميع إمارات الدولة.

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> وسيحصل جميع الفائزين في المزاد على فرصة لدخول السحب على سيارة "بنتلي"، فيما سيدخل كل من يقوم بتنزيل أي من التطبيقات الذكية في السحب على سيارة "بي أم دبليو". علماً بأنه تم تخصيص الرقم المجاني 80032، الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على جميع الاستفسارات وتقديم كافة المعلومات الخاصة بالمزاد الإلكتروني.

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> ويأتي إطلاق شرطة الشارقة للمزاد الثاني لبيع الأرقام المميزة للوحات المركبات، في أعقاب النجاح الباهر الذي حققه المزاد الأول في يونيو الماضي، والذي حصد ما يفوق 45 مليون درهم لعدد 60 لوحة من الأرقام المميزة، وشارك فيه نحو 1340 مشاركاً من جنسيات متعددة.