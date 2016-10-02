المركزي الصيني: نواصل دفع الإصلاحات العملية بعد تضمين اليوان في العملات الدولية

قال البنك المركزي الصيني “إن الصين ستواصل دفع الإصلاحات المالية والسوق المفتوح بعد تضمين عملتها الوطنية إلى سلة العملات الدولية في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي”.

وأعرب بنك الشعب الصيني في بيان له عن ترحيب الصين بالخطوة التي من شأنها تضمين اليوان ضمن حقوق السحب الخاصة ، يعتبر علامة فارقة في تدويل اليوان الصيني والاعتراف بالتقدم الصيني في التنمية الاقتصادية، فضلا عن الإصلاحات المالية والانفتاح على العالم .

وتعتبر حقوق السحب الخاص أصلاً احتياطياً دولياً تم إنشاؤه من قبل صندوق النقد الدولي في عام 1969 لدعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء فيه، حيث يمكن القيام بالتبادل بين الحكومات فيما يتعلق بالعملات المستخدمة بشكل حر في وقت الحاجة.