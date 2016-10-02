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سلوكيات مثيرة تضر بصحة قلبك أبرزها نمط الحياة المستقر والسكر

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سلوكيات مثيرة تضر بصحة قلبك أبرزها نمط الحياة المستقر والسكر سلوكيات مثيرة تضر بصحة قلبك أبرزها نمط الحياة المستقر والسكر

>كتبت آلاء الفقى

ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة"تايمز أوف إنديا" الهندية، أشياء مثيرة للدهشة قد تضر بصحة قلبك والتى تتضمن الآتى :

1.  نمط الحياة المستقرة:

تشكل تهديدا كبيرا على الصحة، لأن إنفاق الكثير من الوقت جالسا فى مقعد يعد أمر سيئا للغاية، كما أن الأشخاص الذين يكونوا أقل نشاطا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يكونوا نشطاء.

2.  تناول كميات قليلة من السلطة:

أكدت جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص عليهم تناول طبق من السلطة والفاكهة قبل وجبتهم الرئيسية .

3.   السكريات:

أشارت العديد من الدراسات إلى أن السكر القاتل الأكبر ولديه مخاطر أكبر من التدخين .

4.  الصيام لفترة طويلة الذى يليه تناول الكثير من الطعام:

الصيام لفترة طويلة يليه تناول الكثير من الأطعمة والولائم من الممارسات غير الصحة جدا على القلب، لأن الإفطار يكون مع المشبعة والانغماس فى الأطعمة غير صحية، فيجب تجنب هذه الممارسات.

5.المشى السريع:

لتحسين صحة القلب لا يوجد شىء أفضل من 45 دقيقة إلى ساعة من المشى العادى وليس المشى السريع . 


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