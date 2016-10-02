«الشريف»: مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية بالجلسة الأولى في دور الانعاد الثاني للبرلمان

أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الجلسة الأولى من بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان ستشهد طرح ملاحظات اللجنة التشريعية على قانون الهجرة غير الشرعية، لمناقشتها فى الجلسة العامة، وإبداء رأي النواب على تلك الملاحظات والاستماع لمقترحاتهم على القانون.

وقال وكيل مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية أضافت بعض الملاحظات والمواد على قانون الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يضع القانون أول مهامه لإقراره فى بداية دور الإنعقاد الثانى، ثم يليها قانون المحليات وقانون التشريعات الصحفية.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن المجلس بعد الجلسة الأولى مباشرًة، سيبدأ الإعداد لاحتفالات البرلمان لمرور 150 عامًا على إنشائه.