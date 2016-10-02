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اليوم.. لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش 22 مشروعًا سكنيًا

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اليوم.. لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش 22 مشروعًا سكنيًا اليوم.. لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش 22 مشروعًا سكنيًا

المهندس ابراهيم محلب

تبحث لجنة استرداد أراضي الأوقاف وسبل استثمارها، تطوير شركات الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة للهيئة وإنشاء شركة للأمن والحراسات، وشركة مقاولات، وأخرى للاستثمار العقاري، وتناقش تقرير اللجنة السباعية التى عاينت آثار محمد على باليونان.

 

كما تناقش اللجنة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء راتب محمد راتب رئيس هيئة الأوقاف، وعدد من الأعضاء تنفيذ 22 مشروع إسكاني عالق، ونقل مكلفات أراضى الأوقاف التى يستحوذ عليها الإصلاح الزراعي.

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