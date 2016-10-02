بالصور.. "أم حسام" مسنة بالعريش كل حلمها شقة تؤيها وأبناءها

داخل منزل مسقوف بالخشب بحى "عاطف السادات" الشعبى على أطراف مدينة العريش، تعيش الأرملة المسنة "أم حسام" برفقة 3 من أولادها الشباب، 2 منهم معاقان كليا وثالثهم مصاب بعلة صحية تعيقه عن كسب قوت يومه.. تلاقت أحلامهم وأقصى أمانيهم فى امتلاك شقه تأويهم قبل حلول الشتاء، وإنهاء تجدد معاناتهم داخل المنزل الذى يأويهم بالإيجار من تسلل مياه المطر فوق رؤوسهم وحصولهم على حقوقهم فى الضمان الاجتماعى وإجراء عملية لمريضهم.

"مستورين بفضل الله ثم كرم أولاد الحلال" بهذه العبارة بدأت "أم حسام" واسمها "ناهد أمين عبدالله " 70سنة، حديثها لـ"اليوم السابع" حول مأساتها التى تعتبرها منحة واختبار من الله لها، وهى تشير لاثنين من أبنائها المعاقين، وهما "سعيد" 29 سنة، و"أشرف" 22سنة، الذين يعانيان من ضمور فى العقل أصابهما بالتخلف العقلى الكامل.

وتابعت أن هاذين المعاقين لا يحصلان على أى حقوق مادية من الضمان الاجتماعى، بسبب أنها لم تجد من يتقدم بالأوراق اللازمة لذلك حتى الآن.

ناشدت "أم حسام" رئيس الوزراء ومحافظ شمال سيناء، التدخل وتوفير شقة لها وأبنائها، وإجراء عملية جراحية لابنها أحمد، واستكمال أوراق الحصول على الضمان الاجتماعى لها وأولادها.