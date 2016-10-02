قائد عسكري يمني: القوات الحكومية تسيطر على المواقع التي حررتها غرب تعز

أكد مسؤول عسكري يمني ان قوات الجيش والمقاومة مازالت مسيطرة وثابتة في المواقع التي حررتها في العملية العسكرية التي قامت بها خلال اليومين الماضيين في غرب جبل هان باتجاه منطقة الربيعي غرب محافظة تعز .

وقال اللواء خالد فاضل، قائد محور تعز، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية خلال تفقده للمواقع التي تم تحريرها إن القوات الحكومية تسيطر على المواقع التي حررتها في تبة السوداء وعدة تباب محيطة وكذلك اجزاء واسعة من جبل المنعم المطل على الربيعي غرب تعز.

ونفى صحة الشائعات التي تروج لها المليشيات الانقلابية فيما يخص سقوط جبل المنعم أو المواقع التي تم تحريرها، موضحا انه تبقى بعض الجيوب البسيطة فقط في احدى تباب الجبل وتقوم القوات بالاستعدادات لتحريرها.

وأشار فاضل إلى أن الوضع في جبهات القتال يشهد معارك محتدمة وأن القوات الحكومية مستمرة في العمل على تحرير المحافظة بالكامل من المليشيات الانقلابية والمعركة تسير وفق ما هو مخطط ومعد لها.. مؤكدا أن القوات تقترب من تحرير منطقة الربيعي وقطع امداد المليشيات.

أ ش أ