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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 23 29

مطروح 23 28

بورسعيد 23 30

دمياط 23 30

بلطيم 22 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 35

العريش 17 34

نخل 13 33

طابا 15 34

الطور 24 32

مرسى علم 24 34

الغردقة 23 34

شرم الشيخ 25 36

رفح 17 33

كاترين 16 28

سيوة 20 33

المنيا 21 35

الفيوم 21 35

رأس سدر 19 35

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 22 34

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

الأقصر 20 39

أسوان 23 40

شلاتين 25 34

حلايب 27 32

الوادى الجديد 22 36

قنا 22 38

نويبع 25 35

السلوم 19 28.

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