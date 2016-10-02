قناع مغنطيسي جديد يزيل كل التجاعيد تستخدمه كيم

تتطور أقنعة الوجه بسرعة كبيرة، إذ اخترقت التكنولوجيا عالم العناية بالوجه بشكل ملحوظ. ما أدى الى ابتكار طرق غريبة وجديدة للعناية بالبشرة والحفاظ على شباب يدوم أكثر وقت ممكن، بعيداً عن التجاعيد.

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إليك مثلاً قناعاً من نوع آخر،العلاج المغنطيسي، هذا القناع هو أحدث اختراع من طبيب الأمراض الجلدية ومستحضرات التجميل هارولد لانسر Harold Lancer، الذي طبقه وعالج به أهم النجمات، من كيم كارداشيان وصولاً الى لوسي هيل.

علاج مكافحة الشيخوخة مؤلف من أربعة أقنعة قيمتها 250$. يحتوي القناع على حمض الريتينويك الذي يحسّن الملمس ويساعد على إنتاج الكولاجين الذي تحتاجه البشرة، جنباً إلى جنب مع البودرة المعدنية التي هي غنية بالحديد، والتي تتفاعل مع السحب المغناطيسية. كما يأتي القناع مع عصا مغناطيسية سحرية التي تجتاح القناع قبالة وجهك. التشطيف بعد هذا القناع ليس ضرورياً.

لاستخدام هذا القناع، عليك أوّلاً تنظيف وجهك، ثم تطبيق القناع على جميع أنحاء وجهك. ستشعرين بادئ الأمر ببعض الدفء، لكن سرعان ما سيتحول هذا الدفء الى شعور بالتبريد والارتعاش. بعد خمس إلى عشر دقائق، افركي بلطف العصا المغناطيسية على الصبغة. كل ما يتبقى على بشرتك هو من مكونات القناع المضاد للشيخوخة ، بالإضافة إلى شعور حريري من الميثيكون المرطب. حتى أنك قد لا تحتاجين إلى تطبيق مرطب إذا كنت لا ترغبين في ذلك. وهذا القناع يحفز المسام، وبالتالي يقلل من الانتفاخ.