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من باريس: مقزّزات الجمال انتشرت في أسبوع الموضة

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الأحد 02-10-2016 15:31

ننتظر أسبوع الموضة في باريس، ليس فقط لمعرفة آخر صيحات الملابس، وإنما لمواكبة الابتكارات الجمالية. ولكن الصدمة الكبيرة في عروض باريس كانت بالغرائب الجمالية التي أفقدت العارضات أنوثتهنّ، وحولتهنّ إلى لوحات رسم بشعر مقزّز.
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هذه الغرائب الجمالية اكتملت بتسريحات الشعر الذي ظهر فيها الشعر غير صحي. إليك مثلاً تسريحة الكعكة العالية، لكن بشكل شعر متطاير في عروض Wunderkind. الشعر المسرّح بالجيل من عروض Wanda. أما بالنسبة لقصة الغرّة القصيرة التي تغطي أوّل الجبين فقط ، فهي تذكرنا بالفتيات الصغار اللواتي قصصن شعرهن. كما استخدمت الغرة القصيرة مع الشعر المنفوش.
انتقلت الغرابة إلى عالم الحواجب، مع الطريقة الفوضوية في تحديد الحواجب بشكل خط مستقيم فوق الشعر الطبيعي. إضافة إلى وصل الحواجب بخط فضي.
تستخدم هذه الاتجاهات للفت الأنظار في العروض العالمية، لكننا ننتظر ابتكارات أجمل تعيد تسليط الضوء على جمال المرأة وأنوثتها.

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سيدتي

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