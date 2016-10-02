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تجديد حبس عامل 15 يوما لتصنيعه أسلحة نارية بالوراق

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تجديد حبس عامل 15 يوما لتصنيعه أسلحة نارية بالوراق تجديد حبس عامل 15 يوما لتصنيعه أسلحة نارية بالوراق

>كتب بهجت أبو ضيف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لإتهامه بتصنيع الأسلحة داخل مسكنه بالوراق، وضبط بحوزة المتهم عدد من الأسلحة وأدوات تستخدم فى التصنيع.

 

وردت معلومات للرائد هيثم خلف رئيس مباحث أوسيم، تفيد بتصنيع عاطل الأسلحة النارية بمسكنه وبيعها لعملائه، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له، والقبض عليه وبحوزته 4 أسلحة خرطوش و7 اسلحة معدة للتصنيع، بالإضافة إلى أدوات يستخدمها فى تصنيع الأسلحة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


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