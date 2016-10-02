أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أستراليا:‭ ‬تأكيد أسماء المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية مع نهاية العام

Google+ Print
أستراليا:‭ ‬تأكيد أسماء المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية مع نهاية العام أستراليا:‭ ‬تأكيد أسماء المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية مع نهاية العام

وزيرة خارجية استراليا “جولي بيشوب”

قالت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الاسترالية يوم الأحد إنه قد يتم التأكد بحلول نهاية العام من أسماء المسؤولين عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق أوكرانيا في 2014.

وبحسب رويترز قالت بيشوب في مقابلة مع محطة (أيه.بي.سي) الاسترالية “بحلول نهاية العام وربما في بداية العام المقبل سيتم تأكيد قائمة أسماء هؤلاء الذين نعتقد أنه يجب محاسبتهم ثم محاكمتهم بعد ذلك.”وقال محققون دوليون يوم الأربعاء إن صاروخا روسي الصنع أُطلق من قرية يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أسقط طائرة الركاب.

وتناقض هذه النتائج إشارة موسكو إلى أن الجيش الأوكراني وليس الانفصاليون هو الذي أسقط الطائرة التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في يوليو تموز 2014 . وقُتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا من بينهم 28 استراليا.

وقالت بيشوب إن الجناة قد يواجهون محاكمة دولية مثل التي جرت لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة لشركة بان أمريكان فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا