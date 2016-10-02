أستراليا:‭ ‬تأكيد أسماء المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية مع نهاية العام

قالت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الاسترالية يوم الأحد إنه قد يتم التأكد بحلول نهاية العام من أسماء المسؤولين عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق أوكرانيا في 2014.

وبحسب رويترز قالت بيشوب في مقابلة مع محطة (أيه.بي.سي) الاسترالية “بحلول نهاية العام وربما في بداية العام المقبل سيتم تأكيد قائمة أسماء هؤلاء الذين نعتقد أنه يجب محاسبتهم ثم محاكمتهم بعد ذلك.”وقال محققون دوليون يوم الأربعاء إن صاروخا روسي الصنع أُطلق من قرية يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أسقط طائرة الركاب.

وتناقض هذه النتائج إشارة موسكو إلى أن الجيش الأوكراني وليس الانفصاليون هو الذي أسقط الطائرة التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في يوليو تموز 2014 . وقُتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا من بينهم 28 استراليا.

وقالت بيشوب إن الجناة قد يواجهون محاكمة دولية مثل التي جرت لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة لشركة بان أمريكان فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.