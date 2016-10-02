أجمل المجوهرات من مونيكا فايندر

تُعرف ماركة المجوهرات مونيكا فايندر Monica Vinader بتصميماتها الأنيقة للمجوهرات التي تتنوع بين الذهب والأحجار الكريمة لتلبي احتياجات السيدة المتألقة.

ومن أبرز ما يميز مجوهرات مونيكا فايندر بساطتها، فبالنظر إلى مجموعة Baja ومجموعة Fiji اللتين تعدان الأكثر رواجاً بين الماركات، نجد أن تناغم تصميم مجوهرات مونيكا فايندر مع فخامة الأحجار الكريمة هو السبب الأول في نجاحها، إذ تجمع بين التصميم الناعم وفخامة المجوهرات بأسلوب بسيط وغير متكلف.

أما أساور Signature فتصميمها العصري والفريد تأخذ إطلالتك اليومية إلى مستوى آخر من الأناقة مهما بلغت بساطتها، ولعل تنوع المجوهرات في هذه الماركة هو ما يميزها بالفعل، حيث نشاهد مجوهرات جميلة من الذهب الأبيض والأصفر مع مختلف الأحجار الكريمة الملونة، بالإضافة إلى الألماس الذي يظـهر في بعض الأساور والخواتم المعروضة، وهذا التنوع يجعل مجوهرات مونيكا فايندر مناسبة لكل طبقات المجتمع، كما أنها هدية مثالية لمَن تحبين، إذ يمكن حفر الأسماء والتواريخ على بعض الأساور حسب رغبتك.

شاهدي معنا التصميمات الأنيقة من مجوهرات مونيكا فايندر Monica Vinader.