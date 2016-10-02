علا فارس .. الأكثر أناقة؟

كثيرات هنّ النجمات العربيات اللواتي أصبحن يولين اهتماماً كبيراً لإطلالاتهن ومظهرهن الخارجي، ومن ضمنهنّ الإعلاميات ومقدّمات البرامج. وقد لفتتنا في الآونة الأخيرة إطلالات الإعلامية الأردنية "علا الفارس" التي اتّسمت بالنعومة والرقيّ؛ فهل تنتخبينها واحدة من أكثر مقدمات البرامج أناقة في الوطن العربي؟

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قبل أن تجيبي عن سؤالنا، بإمكانك مشاهدة الصور التي اخترناها لـ علا الفارس من أحدث إطلالاتها التي نشرتها على حسابها الخاصّ على "انستقرام"، والتي من خلالها بدا أسلوبها في الموضة بشكل واضح جداً، إذ اتّسم بالنعومة أولاً عبر ميلها لاختيار الألوان الزاهية والأقمشة المرهفة، كما اتّسم بالأنوثة والرقيّ ثانياً، لاسيّما أنها تختار التصميمات التي تُظهر جمالها بطريقة راقية وغير مبتذلة. إنّها تنسّق بشكل عام التنانير متوسطة الطول مع القمصان الناعمة، أو تختار البناطيل الرسمية مع السترات الأنيقة، أو نراها في فساتين الكوكتيل المميزة. وفي الكثير من المناسابت تميل "علا" لاختيار التصميمات الشرقية من جلابيات وعبايات، وقفاطين أيضاً. وثالثاً، وهو الأهم، يتميّز أسلوبها بكونه يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، حين تختار من الموضة القطع التي تناسبها من دون أن تبالغ في اعتماد صيحات الموضة، وتنسّق مع ملابسها اكسسوارت جميلة من الأحذية الفاخرة، وشنط اليد الأنيقة، والمجوهرات الناعمة.

والآن، بعد أن شاهدت إطلالات "علا الفارس" بالصور، واكتشفت المزيد عن أسلوبها في الموضة، بإمكانك أن تخبرينا إن كُنت تعتقدين أنّها الإعلامية الأكثر أناقة في الوطن العربي.