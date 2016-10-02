التشخيص المبكر يرفع الشفاء من سرطان الثدي إلى 90%

حذر أطباء من عدم الالتزام بالكشف الدوري لتشخيص حالات سرطان الثدي في وقت مبكر وصولاً للشفاء التام، مؤكدين أن التشخيص المبكر يرفع نسبة الشفاء من السرطان إلى أكثر من 90%.

وتستضيف جامعات أبوظبي خلال الشهر الجاري سلسلة من الفعاليات والأنشطة لتوعية الطلاب في المجال الصحي وتحديداً سرطان الثدي من خلال الكشف الدوري والمبكر، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي ومستشفى "دانة الإمارات".

ويلقي عدد من الأطباء المتخصصين محاضرات، كما تقام عدة فعاليات في جامعة باريس السوربون - أبوظبي وجامعة نيويورك - أبوظبي ومدارس أكاديمية جيمس.

وأعلن مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي الذي تمت إضاءته بالكامل باللون الوردي بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي عن تشخيص 6 حالات سرطان ثدي جديدة منذ بداية العام الجاري من إجمالي 500 مراجعة خضعن لفحوصات الثدي وإجراء فحوصات الماموجرام وأخذ عينات من الحالات المشتبه بهاوقال الدكتور محمد عبد اللطيف أخصائي أشعة الثدي في مستشفى دانة الإمارات إن قسم الأشعة في المستشفى تتوفر فيه أجهزة متطورة بما في ذلك أجهزة الماموجرام.