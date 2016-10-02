قافلة طبية إلى دار رعاية المسنين بالشارقة

احتفت هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة نور دبي، باليوم العالمي للمسنين، بشكل خاص ارتكز على الرسالة النبيلة، التي تحملها كل من الهيئة والمؤسسة تجاه المجتمع، بفئاته المختلفة وشرائحه، وخاصة فئة المسنين، حيث قامت مؤسسة نور دبي تدعمها الهيئة، بتسيير قافلة طبية متكاملة إلى دار رعاية المسنين بالشارقة، حيث تم إجراء فحوصات شاملة لجميع المسنين.

وشملت الفحوصات، التي تم تنفيذها بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية فحوصات النظر، والأسنان، وهشاشة العظام، بجانب الفحوصات الطبية الشاملة، التي قام بها استشاريون ومتخصصون في طب وأمراض المسنين، كما شملت قافلة الهيئة والمؤسسة، فحوصات الدم بشكل متكامل، والتي أجريت بواسطة مختبر حديث، تم نقله إلى دار رعاية المسنين في الشارقة، تسهيلاً على كبار السن ومراعاة لظروفهم، وحرصاً على الوصول إلى نتائج ومؤشرات طبية للاطمئنان التام على صحتهم.

أولوية قصوى

وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة تولي فئة كبار السن الأولوية القصوى في استراتيجية التطوير، التي تنفذها، وتعمل دائماً على توفير كل سبل الوقاية والتشخيص والعلاج، التي تمكن كبار السن من مواصلة حياتهم بصحة وسعادة، كونهم الفئة الأكثر عطاء وبذلاً، موضحاً أن خدمة ورعاية المسنين لا ترتبط بمناسبة محددة، بل هي جزء أصيل من منظومة القيم، التي يتميز بها مجتمع الإمارات، والتي ترعاها قيادتنا الرشيدة وتحفظها.

وذكر أن الهيئة تعمل دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المسنين المنتسبين لمركز ملتقى الأسرة- دبي التابع للهيئة، والذي يتميز بأفضل التجهيزات الطبية وأجهزة إعادة التأهيل، التي يقوم عليها أطباء متخصصون في طب المسنين وأمراض الشيخوخة، وكادر تمريضي مدرب، بجانب مجموعة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، واختصاصي التغذية، وفريق إداري متميز، يعمل على دمج كبار السن في المجتمع، كما تعمل الهيئة على إضفاء أجواء من الرضا والإيجابية والسعادة داخل المركز، وفي نفوس كبار السن.

وأكد معاليه أن خدمات الهيئة لا تقتصر على إمارة دبي، لافتاً إلى أن تعزيز الدور الإنساني الكبير لمؤسسة نور دبي في ربوع الوطن، هو واجب على الهيئة، خصوصاً أن رحلة المؤسسة داخل الإمارات، استهدفت كبار السن، وهي الفئة التي تحتل الأولوية في أجندة هيئة الصحة بدبي.

إرشادات توعوية

من جانبها قالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، إنه تم تسيير حافلتين مجهزتين بأحدث الأجهزة والوسائل التشخيصية والعلاجية، ومختبر لفحوصات الدم، إلى دار رعاية المسنين في الشارقة، حيث قامت مجموعة من المتخصصين والاستشاريين في طب المسنين، بفحص جميع المنتسبين للدار، وتقديم العلاجات المناسبة لهم، بجانب تقديم الإرشادات التوعوية والوقائية، للمحافظة على سلامتهم وحياتهم.

كما لفتت إلى أن كبار السن كانوا في غاية الرضا والسعادة، من الاهتمام البالغ بهم، ومن حرص الأطباء وطاقم التمريض والفنيين على خدمتهم، وتقديم كل ما يلزم عنايتهم الصحية ورعايتهم، خصوصاً أن القافلة الطبية ضمت نخبة من أطباء وطواقم التمريض في هيئة الصحة بدبي، ممن يبادرون دائماً، بتقديم كل الدعم العلمي والمهني لمؤسسة نور دبي.