أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاجات طبيعية للعصبية والقلق.. أبرزها الرياضة والشاى الأخضر

Google+ Print
علاجات طبيعية للعصبية والقلق.. أبرزها الرياضة والشاى الأخضر علاجات طبيعية للعصبية والقلق.. أبرزها الرياضة والشاى الأخضر

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن القلق والعصبية  شعوران يتعرض لهما الكثير من الأشخاص فى الحياة اليومية، وقد يكونان مرضا إذا كان الشخص يتعرض للعصبية والقلق من أشياء غير منطقية، ففى هذه الحالة يصبح اضطرابا يتطلب تلقى العلاج، لكن من الممكن التعامل مع هذا الاضطراب ببعض العلاجات الطبيعية التى تتضمن الآتى:

1.التدريب الروتينى لنفسك فيمكنك التغلب على العصبية والقلق بإدارة الإجهاد النفسى والقلق بتدريب نفسك على ذلك.

2.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من التوتر، كما أن ممارسة  20 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا تساعدك على الاسترخاء والشعور بحالة مزاجية  جيدة، وتتمثل هذه التمارين فى المشى واليوجا .

3. يجب أن يشمل نظامك الغذائى الأسماك،لأنها تعد علاجا طبيعيا للعصبية، لاحتوائها على الأوميجا 3 التى تعمل كتأثير مهدئ وتقلل من القلق .

4.من المهم أيضا أن يحصل جسمك على فيتامين (ب)، لأنه يساعد على تقليل الإجهاد، ويتوفر ذلك فى الخضروات الورقية الخضراء التى تعد مصدرا جيدا لفيتامين  ب.

5.من الطرق الطبيعية الأخرى التى تساعد فى السيطرة على العصبية والقلق  شرب البابونج والشاى الأخضر لأنه يعمل على استرخاء الأعصاب وله تأثير مهدئ على الدماغ .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365