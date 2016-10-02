علاجات طبيعية للعصبية والقلق.. أبرزها الرياضة والشاى الأخضر

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن القلق والعصبية شعوران يتعرض لهما الكثير من الأشخاص فى الحياة اليومية، وقد يكونان مرضا إذا كان الشخص يتعرض للعصبية والقلق من أشياء غير منطقية، ففى هذه الحالة يصبح اضطرابا يتطلب تلقى العلاج، لكن من الممكن التعامل مع هذا الاضطراب ببعض العلاجات الطبيعية التى تتضمن الآتى:

1.التدريب الروتينى لنفسك فيمكنك التغلب على العصبية والقلق بإدارة الإجهاد النفسى والقلق بتدريب نفسك على ذلك.

2.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من التوتر، كما أن ممارسة 20 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا تساعدك على الاسترخاء والشعور بحالة مزاجية جيدة، وتتمثل هذه التمارين فى المشى واليوجا .

3. يجب أن يشمل نظامك الغذائى الأسماك،لأنها تعد علاجا طبيعيا للعصبية، لاحتوائها على الأوميجا 3 التى تعمل كتأثير مهدئ وتقلل من القلق .

4.من المهم أيضا أن يحصل جسمك على فيتامين (ب)، لأنه يساعد على تقليل الإجهاد، ويتوفر ذلك فى الخضروات الورقية الخضراء التى تعد مصدرا جيدا لفيتامين ب.

5.من الطرق الطبيعية الأخرى التى تساعد فى السيطرة على العصبية والقلق شرب البابونج والشاى الأخضر لأنه يعمل على استرخاء الأعصاب وله تأثير مهدئ على الدماغ .