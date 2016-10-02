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النيابة تطلب التحريات حول سطو مسلحين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر

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النيابة تطلب التحريات حول سطو مسلحين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر النيابة تطلب التحريات حول سطو مسلحين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات المباحث حول واقعة سطو مجهولين على سيارة رجل أعمال أثناء تواجدها داخل جراج أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وسرقتهم 40 ألف جنيه و400 يورو، بعدما تمكنوا من كسر زجاج السيارة الخلفى ولاذوا بالفرار، كما أمرت بتفريغ الكاميرات.

 

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغاً من خالد عوض رجل أعمال، أفاد فيه بتعرض محتويات سيارته للسرقة، بعد كسر زجاجها الخلفى، أثناء تواجدها بجراش مستشفى شهير بمدينة 6 أكتوبر، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8534 سنة 2016.

 

وأفاد مقدم البلاغ، بأن السرقات عبارة عن 40 ألف جنيه مصرى، ولاب توب ماركة "أبل"، و400 يوريو، وأنه كان متواجداً بالمستشفى لزيارة والده المريض، وطلب بتفريغ الكاميرات، واستجواب مسئولى الأمن فى المستشفى عن الواقعة.

 


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