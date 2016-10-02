"الكهرباء":توقيع العقود النهائية للمحطة النووية بالضبعة قبل نهاية العام

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء مع شركة "روس آتوم" الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة، قبل نهاية العام الجارى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الضبعة يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً، وهو عمر المحطة النووية، لذلك يجب توخى الحظر فى بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، لافتًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع استشارى قانونى عالمى للإشراف على بنود الاتفاقية، مضيفًا "الفصلة بتفرق فى هذه النوعية من الاتفاقيات".