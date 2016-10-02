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سعر الذهب اليوم الاحد 2/10/2016 فى مصر والدول العربية

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سعر الذهب اليوم الاحد 2/10/2016 فى مصر والدول العربية سعر الذهب اليوم الاحد 2/10/2016 فى مصر والدول العربية

نقدم لكم اليوم اليوم الاحد الموافق 2 اكتوبر 2016 فى كل الدول العربية “ والكويت والسعودية والعراق والمغرب وفلسطين والامارات والجزائر .
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم فى مصر

ذهب عيار 24 :- 554 جنية مصرى
ذهب عيار 21 :- 480 جنية مصرى
ذهب عيار 18 :- 352 جنية مصرى
جنية الذهب :- 3720 جنية مصرى

سعر الذهب اليوم فى الكويت

ذهب عيار 24 :- 12.89 دينار كويتى
ذهب عيار 21 :- 11.29 دينار كويتى
ذهب عيار 18 :- 9.69 دينار كويتى
جنيه الذهب :- 89.89 دينار كويتى
سعر كيلو الذهب :- 12826.66 دينار كويتى

سعر الذهب اليوم فى

ذهب عيار 24 :- 169.22 ريال سعودى
ذهب عيار 21 :- 147.22 ريال سعودى
ذهب عيار 18 :- 130.44 ريال سعودى
جنيه الذهب :- 1146.67 ريال سعودى
سعر كيلو الذهب :- 161636.70 ريال سعودى
سعر الذهب اليوم فى المغرب
ذهب عيار 24 :- 440.6 درهم مغربى

ذهب عيار 21 :- 385.7 درهم مغربى
ذهب عيار 18 :- 325.99 درهم مغربى
جنيه الذهب :- 3066 درهم مغربى
سعر كيلو الذهب :- 399033.5 درهم مغربى

سعر الذهب اليوم فى العراق

ذهب عيار 24 :- 508188 دينار عراقى
ذهب عيار 21 :-435795 دينار عراقى
ذهب عيار 18 :- 36445.44 دينار عراقى
جنيه الذهب :- 348107 دينار عراقى
سعر كيلو الذهب :- 49696067.47 دينار كويتى

سعر الذهب فى الامارات

ذهب عيار 24 :- 189.89 درهم اماراتى
ذهب عيار 21 :- 179.67 درهم اماراتى
ذهب عيار 18 :- 165.87 درهم اماراتى
جنيه الذهب :- 1115.2 درهم اماراتى
سعر كيلو الذهب :- 157742.87 درهم اماراتى

سعر الذهب فى فلسطين

ذهب عيار 24 :- 179.55 شيكل
ذهب عيار 21 :- 159.70 شيكل
ذهب عيار 18 :- 139.77 شيكل
جنيه الذهب :- 1068.88 شيكل

سعر الذهب فى الجزائر

ذهب عيار 24 :- 4856.35 دينار جزائرى
ذهب عيار 21 :- 4150.31 دينار جزائرى
ذهب عيار 18 :- 3599.26 دينار جزائرى
جنيه الذهب :- 32946.484 دينار جزائرى

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