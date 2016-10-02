سعر الذهب اليوم الاحد 2/10/2016 فى مصر والدول العربية

نقدم لكم اليوم سعر الذهب اليوم الاحد الموافق 2 اكتوبر 2016 فى كل الدول العربية “مصر والكويت والسعودية والعراق والمغرب وفلسطين والامارات والجزائر .

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم فى مصر

ذهب عيار 24 :- 554 جنية مصرى

ذهب عيار 21 :- 480 جنية مصرى

ذهب عيار 18 :- 352 جنية مصرى

جنية الذهب :- 3720 جنية مصرى

سعر الذهب اليوم فى الكويت

ذهب عيار 24 :- 12.89 دينار كويتى

ذهب عيار 21 :- 11.29 دينار كويتى

ذهب عيار 18 :- 9.69 دينار كويتى

جنيه الذهب :- 89.89 دينار كويتى

سعر كيلو الذهب :- 12826.66 دينار كويتى

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ذهب عيار 24 :- 169.22 ريال سعودى

ذهب عيار 21 :- 147.22 ريال سعودى

ذهب عيار 18 :- 130.44 ريال سعودى

جنيه الذهب :- 1146.67 ريال سعودى

سعر كيلو الذهب :- 161636.70 ريال سعودى

سعر الذهب اليوم فى المغرب

ذهب عيار 24 :- 440.6 درهم مغربى

ذهب عيار 21 :- 385.7 درهم مغربى

ذهب عيار 18 :- 325.99 درهم مغربى

جنيه الذهب :- 3066 درهم مغربى

سعر كيلو الذهب :- 399033.5 درهم مغربى

سعر الذهب اليوم فى العراق

ذهب عيار 24 :- 508188 دينار عراقى

ذهب عيار 21 :-435795 دينار عراقى

ذهب عيار 18 :- 36445.44 دينار عراقى

جنيه الذهب :- 348107 دينار عراقى

سعر كيلو الذهب :- 49696067.47 دينار كويتى

سعر الذهب فى الامارات

ذهب عيار 24 :- 189.89 درهم اماراتى

ذهب عيار 21 :- 179.67 درهم اماراتى

ذهب عيار 18 :- 165.87 درهم اماراتى

جنيه الذهب :- 1115.2 درهم اماراتى

سعر كيلو الذهب :- 157742.87 درهم اماراتى

سعر الذهب فى فلسطين

ذهب عيار 24 :- 179.55 شيكل

ذهب عيار 21 :- 159.70 شيكل

ذهب عيار 18 :- 139.77 شيكل

جنيه الذهب :- 1068.88 شيكل

سعر الذهب فى الجزائر

ذهب عيار 24 :- 4856.35 دينار جزائرى

ذهب عيار 21 :- 4150.31 دينار جزائرى

ذهب عيار 18 :- 3599.26 دينار جزائرى

جنيه الذهب :- 32946.484 دينار جزائرى

شبكةعيونالإخبارية

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