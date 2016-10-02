سعر الدولار اليوم الأحد 2/10/2016 في السوق السوداء مع قرب الوصول إلى حاجز 14 جنيه مصري لكل دولار

سعر الدولار اليوم، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء كل الحدود الحمراء، ووصلت العملة الأمريكية فوق حاجز 13 جنيه لأول مرة في التاريخ، والتوقعات مستمرة بلا حدود قصوى لسعر الصرف، ومن المتوقع قريبا أن تصل العملة الأمريكية إلى 14 جنيه في وقت ليس ببعيد، ولا يعلم نهاية هذه الأزمة إلا الله سبحانه وتعالى.

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مصر تعمل على الحصول على 1.5 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية ديسمبر، حيث وافق البنك الدولي على منح مصر 3 مليار دولار، بشرط عمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان المصري.

من جانب آخر ناقش مؤتمر بنك أبو ظبي الوطني، التحديات والمشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، وطرح الخبراء المشاكل التي تتضمن صعوبة الحصول على التمويل اللازم، ونقص المعلومات اللازمة للعمل السوقي، وكذلك الخوف والقلق الشديد الذي يعتري الأفراد والشركات من التعامل مع البنوك المصرفية، مما يقلل قدرة الشركات على التعامل مع الصعوبات.

ومن جانبها قالت وكالة بلتون المالية معلقة على خطاب الرئيس حول خفض أسعار السلع، أنه من المثير للجدل الزعم أن أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية ستنخفض بغض النظر عن سعر الدوار، فيما يعتبر تصريحا مثيرا للاهتمام، خاصة أن المدة الزمنية المحددة هي من شهر إلى شهرين.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد 2/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 13.10 جنيه للشراء مقابل 13.30 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads