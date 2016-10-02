رئيس الوزراء التونسى يعلن إطلاق حوار مجتمعى شامل حول الشباب وقضاياه

أعلن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، مساء يوم السبت، عن إطلاق حوار مجتمعى شامل حول الشباب التونسى وقضاياه، يتضمن منابر حوارية ولقاءات وندوات فى كافة أنحاء تونس.

وقالت وزارة الشباب والرياضة التونسية، فى بيان لها أن الحوار يستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل تحت عنوان "مسار الحوارات المحلية المباشرة" وسيكون فى جميع ولايات الجمهورية وبمشاركة جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومختلف مكوّنات المجتمع المدنى .

وأضافت أن الحوار يأتى فى إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطنى للشباب الذى أعلنه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى وسيعقد فى منتصف يناير من العام المقبل بهدف ضبط إستراتيجية وطنية للشباب حتى عام 2030.